El que una máquina haya acudido a la comunidad de El Mimbre y sólo inició a raspar una calle y luego se pasara a emparejar un predio particular, ocasionó que los vecinos se molestaran con la Presidencia Municipal.

Al respecto, el alcalde Alberto Vázquez Solís informó que la máquina es de un particular, quien se la prestó al Municipio para emparejar las calles de El Mimbre y La Mesa.

Alberto Vázquez agregó que el particular primero emparejará el predio y luego facilitará la máquina para “arreglar” las calles de las comunidades arriba mencionadas.

Sin embargo, los vecinos señalan que el operador de la máquina es empleado del Municipio.

A decir de los vecinos, la principal molestia es que el predio pertenece a Rodolfo Lechuga, quien subdividió el terreno y lo está vendiendo por lotes, cuando no ha tramitado el permiso ante la Presidencia Municipal.

Agregaron que desde meses atrás, interpusieron la queja ante la Asamblea del Ejido Aldama, sobretodo porque Rodolfo Lechuga está ofreciendo los lotes con el servicio de agua potable, cuando no cuenta con ese servicio”.

“El agua es de la comunidad, no de un particular”, señalaron los vecinos, quienes agregaron que en la Asamblea del Ejido Aldama así se acordó, que no le proporcionarían el agua, mucho menos para un negocio particular.

Los vecinos reiteraron que Rodolfo Lechuga, quien tiene su domicilio en la ciudad de Chihuahua, no ha tramitado el cambio de uso de suelo del predio para venderlo por lotes, por lo que consideraron que es incorrecto que el Municipio hasta la máquina le pida prestada para arreglar las calles.