Las personas que utilizan el teléfono celular al conducir un vehículo corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente, dijo el doctor Héctor Payán Valdez, urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional No. 1, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), en la ciudad de Chihuahua.

Payán Valdez destacó que leer un mensaje en el celular obliga al conductor apartar los ojos del camino por cerca de cinco segundos. “Si se viaja a 75 kilómetros por hora, estamos hablando de que esta distracción es suficiente para cruzar un campo de futbol completo”, advirtió.

“Textea” mientras se conduce se tiene 23 veces más posibilidades de verse involucrado en un accidente.

Señaló que de acuerdo con algunos estudios, las alteraciones en el comportamiento del conductor producidas por el uso de un dispositivo móvil son comparadas a aquellas que se producen en la conducción bajo efectos del alcohol.

Señaló que la utilización de un teléfono celular produce cuatro diferentes tipos de distracciones:

• La visual (desviar la vista del camino)

• La manual (quitar las manos del volante)

• La auditiva (identificar el timbre de llamada o mensaje entrante)

• La cognitiva (desviar la atención de lo que se está haciendo)

Por lo tanto, el urgenciólogo del Imss recomendó:

• No utilizar dispositivos de manos libres, ya que estos tienen efectos negativos al momento de la conducción

• Colocar el teléfono celular fuera del alcance, para no utilizarlo mientras se conduce

• Activar el modo de silencio del dispositivo móvil

• Si se maneja acompañado por un copiloto, hay que entregarle el celular para que se encargue de contestar las llamadas o mensajes

• Si es necesario realizar una llamada o mandar un mensaje de texto, se debe de orillar o estacionar el vehículo para realizar esta acción de forma segura

Finalmente, Payán Valdez recalcó la importancia de hacer conciencia y prevenir los accidentes, tras destacar que primero está la vida del conductor y los ocupantes del vehículo.