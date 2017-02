DESTITUCIÓN.- Trascendió que el ex presidente municipal de Aldama, Joel Aranda Olivas, tiene contados sus días como titular de Profepa, pues la senadora Lilia Merodio le anda moviendo el agua en la Ciudad de México para que lo sustituyan.

Se supone que Joel Aranda tenía asegurado su trabajo hasta que concluyera el gobierno de Peña Nieto, pero la senadora por Chihuahua se anda metiendo muy fuerte para asignar a gente de su equipo.

PERSECUCIÓN.- Anoche, a eso de las 9:30, agentes de la Policía Municipal de Aldama apoyaron a elementos de la Policía Estatal y Ministerial a detener a un vehículo que venían siguiendo desde la ciudad de Chihuahua.

Se supo del caso porque personas alcanzaron a escuchar disparos de arma de fuego, por lo que se comunicaron a HECHOS de Aldama para preguntar qué estaba sucediendo.

Al investigar, se informó que los policías estatales y ministeriales de Chihuahua venían persiguiendo una troca Chevrolet, color gris, la cual lograron alcanzar y detener al conductor, sin embargo, la Policía Municipal no logró saber el motivo, nombre ni domicilio del detenido, argumentando que ellos solo apoyaron.

Por cierto, Beto Vázquez ya nombró al nuevo delegado de Tránsito, a “Poncho” García, pero llamó la atención que no ocupara su oficina, sino que atiende junto con el subdirector de la Policía Municipal, Humberto Figueroa Trujillo.

Se argumentó que el motivo es porque el delegado atenderá de día y el subdirector de noche, pero se duda que esa sea la realidad, porque ambos andan hasta altas horas de la noche patrullando.

En la oficina de la Delegación de Tránsito se quedó Marisa y su chalán.

TRANQUILIZÓ.- Llamó la atención que El Heraldo de Chihuahua haya publicado una nota “tranquila” en relación al caso del alumno que disparó una pistola de postas en el CBTa, donde supuestamente había dicho que dispararía contra la maestra de matemáticas.

El Heraldo se ha caracterizado por publicar notas de Aldama que alarman, pero en este caso no fue así, lo que posiblemente se deba a la entrevista que le hicieron al director de Seguridad Pública, Sergio Orozco Macías, quien respondió bien para que el caso no alarmara.

CIBERNÉTICOS.- En Aldama han incursionado otros medios digitales, entre ellos, Novedades Aldama, el cual días atrás publicó una información que verdaderamente molestó a Beto Vázquez, quien luego señaló que daría parte a la Policía Cibernética, pues dijo que las publicaciones que realizaba ese periódico digital eran falsas y en su contra.

Quizá Beto Vázquez no requirió de llevar el caso a la Policía cibernética, más bien, los mismos muchachos eliminaron la página para no acarrearse mayores problemas.

OPERATIVO.- El lunes, luego de que se registró el caso del CBTa, se comentó que desde días atrás, cuando se conformó el Comité de Acción Cívico Social se acordó iniciar con la llamada “operación mochila.

Se dijo que dichos operativos serán sorpresa.

Los comentarios en Pueblo Chico no son ni pretenden ser noticias confirmadas, son sólo rumores o comentarios que en una comunidad trascienden, tanto en la calle, oficinas públicas, en el trabajo o en restaurant, que por su relevancia, interés público o solicitud, se difunden. Refrán popular: “Pueblo Chico… infierno grande”.