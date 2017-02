En lo que se avizoraba para ser una gran final del torneo de Softbol Municipal, categoría Libre Varonil, el equipo de la Junta de Aguas no tuvo chamba, pues el conjunto de Pacorros no se presentó, dándole automáticamente el tercer lugar a los comandados por Gerardo Rosales Mendoza.

En cuanto al juego por el campeonato, entre el equipo Piratas y Servicios Romero, se esperaba de toma y daca.

En otras temporadas, a Piratas no le alcanzaba para llegar a finales, pero agarraron vuelo e hicieron sus sueños realidad, se llevaron el campeonato invernal con una gran actuación.

Por el equipo de los mecánicos y pintores, estuvieron muy tensos a la hora de batear, ya que sólo conectaron 7 hits, por 14 de los Piratas.

Antonio Ponce se llevó el triunfo con sus lanzamientos, mientras que el descalabro fue para Fidel Soto.

Ariel Luján conectó de 2/3, y Fidel Soto, 3/3, siendo los únicos en repetir de imparables, mientras que Fernando Moreno, que entró de cambio en la sexta entrada, con error del tercera base y luego el segundo hit de Fidel Soto, llegó a home para ser la única carrera del equipo Servicios Romero, que nunca cayó en el ánimo.

Por el equipo ganador, estuvieron con las pilas bien puestas, como lo fue Wilberth Rodríguez que conectó de 2/3, siendo el primero un home run para poner los cartones 3 a cero.

Alberto Aranda, de la dinastía de los Aranda, se fue de 3/5, mientras que Jesús “La Chucha” Hernández de ¾.

Rommel Cabello, quien traía la pólvora mojada, conectó un home run en cuatro ocasiones que se presentó a batear.

Humberto Galindo conectó ¾.

Con esta suman tres finales que el equipo Servicios Romero se lleva el segundo lugar, pero seguirán jugando para ver su sueño hecho realidad; de antemano son experiencias que los jugadores van agarrando al jugar tres finales consecutivas.

Luego del juego de campeonato, se llevó a cabo la premiación por parte de autoridades municipales, quienes hicieron entrega del trofeo del tercer lugar al equipo de la Junta de Aguas, el segundo a Servicios Romero y el primerísimo lugar a Piratas.

Asimismo, se hizo entrega del trofeo al mejor vuela cerca, que en este torneo fue Abraham Luján, del equipo Servicios Romero.

Las autoridades que acudieron a la premiación fueron el Oficial Mayor, Eber Contreras Armendáriz, la síndico Sandra Galindo Sinecio, el coordinador deportivo, Rigo Castro, y el regidor de Deportes, Andrés de la Cruz Gallegos,

1 of 8