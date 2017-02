El equipo Novatas se coronó campeón del mini torneo Amas de Casa al derrotar a la Tribu.

Las amas de casa no perdieron tiempo y a lo largo de tres semanas se dedicaron a jugar, máxime que era un torneo corto, por lo que los puntos eran necesarios desde el inicio.

Fueron días intensos, que por momentos parecía que el frío no las dejaría jugar, pero eso nunca pasó. Muestra de ello fueron los juegos que se dieron.

Al ser un torneo corto, sólo calificaron 2 equipos a la final, aquellos que hicieron más puntos, pero al final se tuvo que decidir por el “gol average” para definir a las finalistas, quedando fuera el equipo Panteras y de esa forma las Novatas y la Tribu chocaron en el juego de campeonato.

Fue una tarde-noche en la que los equipos femeniles velaban armas para jugar la final del mini torneo, dejando en claro que no iban a regalar nada, por lo que se puso de manifiesto un agarrón de media cancha y por momentos con grandes acciones.

Los minutos pasaron y se esperaba con ansias el gol, pero no quería entrar. Fue hasta que de tanto llegar a la portería, logró caer el primero por medio de la vigente campeona Brisa Flores, quien quiere seguir marcando la diferencia en el goleo.

Con ese gol las aguas se mantuvieron aplacadas y les vino muy bien a las Novatas para agarrar confianza, pero la Tribu empezó a defenderse y con sendas llegadas, iniciaron a poner en predicamentos a la portera novel.

De pronto saltó una jugada donde apareció una jugadora de las Novatas para poner el 2-0, que les daba más tranquilidad.

Las muchachas de la Tribu estuvieron insistiendo hasta que cayó el gol a cargo de Esmeralda Martínez, que les daba la esperanza, sin embargo, en los minutos finales ya no cayó ningún otro gol del empate.

Con ello, las Novatas consiguieron un título más, forma consecutiva.