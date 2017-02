Este domingo se llevarán a cabo los respectivos juegos de campeonato de la Liga Municipal de Futbol y de Beisbol.

Por años, ambas ligas se han coordinado para que las finales no coincidan en un mismo día y así dar oportunidad a la afición de asistir a los juegos de campeonato del beis y del fut.

Pero en esta ocasión no fue posible, toda vez que la serie del beisbol era de ganar dos de tres juegos.

El primer juego lo ganó el equipo Nuevos Valores y el segundo, Beto Rodríguez, por lo que se empató la serie y este domingo se definirá quien es el campeón de la temporada otoño-invierno.

En el futbol también se desprogramó el rol regular, por las lluvias que se registraron meses atrás, en tanto, quisieron emparejar realizando dobles jornadas, pero aún así, el juego de campeonato quedó pactado para este domingo.

El juego por el campeonato en el beisbol se llevará a cabo a la1:00 de la tarde, mientras que el juego por el tercer lugar, entre El Mimbre y Valorcitos, a las 10:00 de la mañana, en el estadio municipal.

El juego por el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Soccer, entre Cobras y el equipo Chuy Olivas, también iniciará a la 1:00 de la tarde, pero ese juego se prolonga por dos horas, mientras que en el beis, tres.

Ello significa que el juego por el campeonato entre Cobras y Chuy Olivas, concluye a las 3:00 de la tarde, mientras que en el beisbol, a las 4:00, lo que da oportunidad a las autoridades de acudir a entregar los respectivos trofeos.

En el futbol los juegos inician desde las 9:00 de la mañana, con el encuentro por el primer lugar de Grupo “B” entre Deportivo Aragón y el equipo Mickey Herrera.

Dos horas después, a las 11:00 de la mañana, se desarrollará el encuentro por el tercer lugar, entre el equipo Español y Deportivo Gutiérrez.

En el campo anexo, jugarán Edmy Jeans contra Zorros, por el tercer lugar del Grupo “B”.

La invitación esta hecha, por lo que no hay pretexto para asistir con toda la familia, ya sea al campo de futbol o al estadio de beisbol.

