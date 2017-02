Ayer miércoles dio inicio el período de inscripción para alumnos de nuevo ingreso en Preescolar y Primaria, así como de preinscripción a Secundaria, para el ciclo escolar 2017-2018.

Sin embargo, también dieron inicio las quejas por diversas circunstancias, sobretodo, las cuotas escolares.

Ayer acudieron a la redacción de Hechos de Aldama madres de familia de diferentes primarias, quienes se hicieron acompañar del titular del departamento de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal, Leonel Carrasco Puertas, quien dijo que ya están recibiendo muchas quejas.

Recordaron que la finalidad de cualesquier tipo de cuota escolar es voluntaria, no obligatoria, mucho menos condicionada a que si el padre de familia no tiene dinero para pagarla, el alumno sea objeto de restricciones, incluso a no recibir sus documentos escolares.

Dijeron que muchos padres de familia pagan la cuota escolar, porque le temen a las represalias contra sus hijos.

Leonel Carrasco dijo las quejas no son de ahora, sino desde tiempo atrás, por lo que recordó que en diciembre, en el jardín de niños de la colonia Benito Juárez, no permitieron el ingreso de una alumna a la posada, todo porque adeudaba 50 pesos de la cuota escolar.

Dijo que ese es un tipo de hostigamiento o bulling, ocurre en muchas escuelas, por lo que los padres se ven obligados a pagar la cuota escolar aunque no tengan qué comer.

Leonel Carrasco reconoció que los planteles educativos tienen necesidades, pero no deben obligar ni condicionar a los padres de familia a pagar cuotas escolares, tal y como ha ocurrido en el CBTa, el pasado mes de agosto, cuando a un alumno que se graduó, no le entregaron su certificado porque adeudaba 600 pesos de la cuota escolar, al igual que ha sucedido en la Secundaria 40 y preparatoria.

Una de las madres de familia, Irasema Aguilar Bosques, fue destituida como presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 31, porque no convenía a los intereses de la directora.

Irasema Aguilar comentó que la cuota en la escuela 31 era de 300 pesos, pero la directora, sin previo aviso, la incrementó a 450 pesos.

Ello llevó a que se llevara a cabo una rifa, para completar los 150 pesos que la cuota escolar incrementó, pues no todos los padres de familia tenían para pagar.

Irasema Aguilar comentó que en la escuela 31 se requiere impermeabilizar las aulas, toda vez que varias se gotean, sin embargo, la directora prefirió comprar aparatos de refrigeración (dos mini Split), uno que instaló en la dirección y otro en la sala de cómputo.

Luego, la directora pidió mil 200 pesos para comprar un moderno “bote” y trapeador para que el conserje no se mojara las manos.

Irasema agregó que la directora recibió 90 mil pesos del Gobierno, mismos que dijo que utilizó en la compra de los dos mini Split e impermeabilización de unos salones.

Agregó que la directora se pasa por alto a los padres de familia para tomar decisiones en cuanto a las necesidades de la escuela.

Irasema y Leonel Carrasco se hicieron acompañar de Manuela Olivas Jurado, quien es suplente de la regidora de Educación del PAN, Thelma Nájera Lechuga.

Ella dijo que la directora de la escuela 31 nunca ofrece rendición de cuentas a los padres de familia, como lo son los 15 pesos diarios que cobran a cada niño por los alimentos que les ofrecen en el comedor.

Consideró que es considerable la cantidad que la escuela obtiene por el servicio del comedor, pues son alrededor de 200 alumnos con los que cuenta la 31, por lo que dijo que “eso es un negocio”.

Dijo que en el mismo comedor, otra maestra vende una bolsa de frutas a razón de 15 pesos.