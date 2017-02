on mucha actividad fue como se mantuvo la jornada del futbol rápido libre con motivo del 20 aniversario del HECHOS de Aldama, su semanario.

GALAXY 11 VS CHATOS 6

Los de la galaxia se enfrentaron en un muy emotivo juego a los del barrio de la Villa y conexos, dando un muy buen espectáculo a lo largo de los cuatro periodos que rodó el balón, pero al final los galácticos sacaron la casta y se quedaron con el triunfo, el mejor anotador del partido fue Raúl Márquez con 4 dianas y por los vencidos el mejor fue José Luis Ortiz con 3 goles.

LOS CHINOS 6 VS PANCHITOS 6

En un trepidante juego, estos equipos de plano no dejaron nada guardado y desde un principio sacaron todo lo que traían y sin dar muchas oportunidades al final se anularon entre ellos y terminaron en un salomónico empate, llevándose un punto cada quien, pero lo bueno estaba en los penaltis ya que se ponía en disputa el punto extra, ahí los ganadores fueron los Chinos, el mejor del partido fue Iván Acosta con 3 pepinillos y por el otro lado Lalo Romero con 4 aciertos.

DEP. ARZATE 8 VS LICORES EL FAROLITO 7

En un agarrón de esos que dejó a varios atónitos y a otros sin uñas, estos combinados se enfrascaron en un toma y daca, ya que los dos querían los tres puntos pero sólo uno se lo llevaría, así fue el ritmo del juego, gol tras gol y al final del último cuarto la pizarra marcó la mínima diferencia para los Arzate y con ello los tres puntos, el líder fue Eric Balderrama con 3 goles y por los licoreros Edgar García aprovechó 3 tantos.

LOS CHINOS 4 VS GALAXY 3

En otro cardiaco juego de esos que se definen por la mínima diferencia, los pupilos de Arcadio Román estaban dando la pelea, pero los de la galaxia no querían torcer el brazo y cada vez que había acciones de gol la cosa se ponía color de hormiga, pero al final la balanza se inclinó para los chinos, brillando Jared Bejarano con 2 anidadas.

SÚPER ARBOLITO 19 VS LOS CHATOS 4

En un juego totalmente disparejo, los patrocinados por súper arbolito no tuvieron compasión de su rival y les dieron una lección de futbol rápido y al final con un marcador muy holgado los arbolitos se quedaron con los tres puntos, el mejor fue Francisco Ortega con 3 anotaciones.