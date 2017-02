La maestra Nadia García Alvarado envió una carta al director general de esos planteles educativos en el estado para que le dé seguimiento al caso registrado el lunes en el CBTa, cuando un alumno detonó una pistola de postas.

De antemano, Nadia García, quien es ingeniero zootecnista, fue la maestra que dio aviso a la Policía Municipal de que un alumno portaba un arma de postas.

Los policías acudieron al CBTa, aseguraron la pistola y trasladaron al alumno a Seguridad Pública, donde fue investigado al respecto.

Durante esas investigaciones, salió a relucir que el alumno supuestamente había dicho que dispararía contra la maestra de matemáticas.

Luego de las declaraciones ante el Ministerio Público, el alumno obtuvo su libertad, pero fue cesado del CBTa, por eso la maestra Nidia García pide que se le dé seguimiento al caso y solicita protocolos de seguridad.

A continuación la carta que la maestra Nidia García envía al director general del DGTa:

C. Dr. César Turrent Fernández.

Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria.

Mi nombre es Nadia García Alvarado, actualmente formo parte del personal docente del CBTa 147 Extensión Aldama, Chih., con una clave de Técnico Docente de tiempo parcial.

Mi interés es dar a conocer a usted dos hechos que han marcado de manera grave a uno de nuestros estudiantes, el último ocurrido el día 30 de Enero en nuestra extensión, en donde se encontró un arma de postas en poder de dicho alumno, y un hecho anterior que considero fue el “foco rojo” no atendido por parte de nuestro plantel.

El alumno durante una caravana del Concurso “Reyna CBTa” en Aldama durante el mes de Mayo de 2016, expuso un arma, la sacó a través del quemacocos del auto en el que acompañaba a la caravana, siendo este un evento oficial, participaban la comunidad estudiantil y la plantilla de docentes.

En respuesta por parte del Consejo Académico se deslindó al alumno del hecho a razón de que el arma era de plástico sin haber realizado una investigación, otorgándole una sanción de suspensión por varios días, limpieza de los baños y se le condicionó su permanencia en el plantel. No se le dio de baja según el argumento de que el reglamento de ese periodo no especificaba la baja por portar un arma, tampoco se le dio seguimiento para que el joven recibiera atención psicológica. Por parte del Consejo Académico se planteó la modificación de dicho reglamento y realizar la operación mochila e inclusive se solicitó consentimiento de los padres. Hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo ningún operativo para dicha revisión de mochilas.

Considero además que el no tomar acciones contundentes y de manera inmediata sobre este caso, llevó inequívocamente al joven a conducirse con una actitud retadora hacia el personal, comentando en varias ocasiones que se negaba a participar de actividades o llevar a cabo alguna indicación dentro y fuera del aula argumentando que “al cabo no le hacían nada”, poniendo en evidencia la falta de acciones disciplinarias en el plantel.

Sobre el segundo hecho ocurrido el 30 de Enero pasado donde el mismo joven ahora detonó un arma de postas dentro del plantel, donde afortunadamente no salió el proyectil, pero el ruido que provocó el gas nos llevó a descubrir que se trataba de una pistola, quiero expresar que en mi persona y como docente me sentí vulnerada y en un riesgo inminente, con una tristeza profunda hacia los jóvenes, y que percibí en ese momento una apatía enorme por parte del grupo de docentes que conformamos esta extensión.

Por todo lo anteriormente descrito propongo y me comprometo a participar activamente en lo siguiente:

Que no se minimice ningún por parte de los directivos y docentes ningún acto de la índole que sea y en el que se vean involucrados nuestros alumnos, actos en los que directamente se estén violando los derechos humanos de los jóvenes, a razón de no dañar la “imagen del plantel”.

Realizar investigaciones por medio de instancias que puedan intervenir ante actos de esta magnitud, para tomar las acciones preventivas y correctivas.

Implementar un protocolo de seguridad inmediatamente, ya que en otras localidades ya se está llevando a cabo debido al incidente ocurrido en nuestra Extensión en Aldama.

Que sea del conocimiento de los padres de familia este tipo de incidentes y sobre todo las acciones que se prevean implementar para corregirlas, debido a que aunque nosotros no hagamos de estos eventos un comunicado oficial, los alumnos salen de la escuela y divulgan esta información en casa.

Durante el año que tengo de haber ingresado a este plantel, he sido testigo de una serie de irregularidades que afectan el desarrollo armónico de nuestros alumnos, también dañan y obstaculizan los esfuerzos en el avance de nuestra reforma educativa. Irregularidades de las cuales en recientes fechas la Coordinadora del Plantel me ha solicitado guarde silencio.

Considero que debemos ser nosotros mismos punta de lanza en la implementación de este protocolo, ya que es indispensable en este preciso momento para poder garantizar la seguridad y protección de nuestros alumnos.

Sr. Director General agradeceré su atención a la presente por el bien de nuestra juventud y nuestras escuelas.

Gracias