Ayer miércoles, el presidente municipal, Alberto Vázquez Solís, sostuvo una reunión con el administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la ciudad de Chihuahua, quien le informó que el Municipio de Aldama adeuda créditos fiscales por cerca de 2 millones de pesos.

Esa deuda es de la gestión del ex alcalde Leonel Gutiérrez Estrada, pero que ahora tendrá que pagar la administración de Alberto Vázquez.

Ayer en la mañana, Hechos de Aldama tuvo comunicación telefónica con el alcalde Alberto Vázquez, quien se encontraba precisamente en las oficinas del SAT, donde informó de manera somera el adeudo ante el SAT.

En tanto, Alberto Vázquez dijo que por la tarde de ayer mismo haría llegar la información completa, tal y como lo hizo de manera escrita.

El texto enviado por el presidente municipal señala textualmente lo siguiente:

“En reunión sostenida con el administrador del Servicio de Administración Tributaria el 1º de Febrero en las oficinas del SAT de la ciudad de Chihuahua, la tesorera Municipal, Greta Ávila, y el alcalde, Alberto Vázquez, acudieron para atender el citatorio por parte del mismo, quien con anterioridad informó una serie de créditos fiscales firmes a cargo del Municipio de Aldama.

Dichos créditos fiscales corresponden a los ejercicios fiscales del 2013 hasta septiembre del 2016, y ascienden a un monto de $1,907,860.00 derivado de la omisión del entero del ISR por sueldos y salarios, mismos que en ningún momento fueron debidamente enterados por los funcionarios de la administración pasada.

Dicha situación generó un daño patrimonial al erario del Municipio, mismo que deberá ser solventado por la presente Administración, de forma de inmediata, de lo contrario se procederá al embargo de la participación federal que se recibe mensualmente para la operación.

En este tenor, el SAT realizó en varias ocasiones la invitación para la regularización de la situación fiscal, durante el mandato del ex presidente municipal, Leonel Gutiérrez Estrada, y por hacer caso omiso de dicha invitación es que procedieron con la ejecución de los requerimientos en contra del Municipio.

Esta nueva administración desde el primer día se dio a la tarea de atender los pasivos que recibimos, regularizando con éxito gran parte de estos y obteniendo considerables ahorros en varios rubros en los que se realizaban gastos de forma indiscriminada.

Es responsabilidad de esta administración informar a la ciudadanía del estado en que situación fiscal se recibió el Municipio y que dichos adeudos fiscales impiden al Ayuntamiento aplicar los apoyos que son en beneficio de la población.

Por su parte, el presidente municipal, Alberto Vázquez Solís y la titular de la Tesorería, expresaron su disponibilidad y de la actual Administración, para exponer las pruebas correspondientes que amparan los adeudos.

Cabe mencionar que en materia de justicia no hay negociaciones, la justicia se aplica de manera imparcial ante cualquier situación, aún más como institución gubernamental”.