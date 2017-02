La mañana de ayer miércoles se registró un choque en la calle Trías y 17, donde una cuatrimoto se impactó contra una pick up, pero todo indica que la troca fue la responsable.

Ahí resultó lesionado el conductor de la cuatrimoto y la conductora de la pick up, por lo que fueron trasladados para su atención médica, en tanto, se informó que las lesiones que sufrieron no fueron de consideración.

El choque sobrevino cuando la troca circulaba por la calle Trías, rumbo a la colonia Benito Juárez, por lo que al llegar a la calle 17, hizo el respectivo alto, pero se arrancó sin percatarse que venía la cuatrimoto, la cual llegó y se impactó.