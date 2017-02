Minutos antes de las 8:00 de la mañana de este viernes, se registró un choque en la colonia Popular, donde no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales, mismos que ascienden alrededor de 30 mil pesos.

Ante la considerable cantidad…y porque el responsable del choque no contaba con el dinero para llegar a un acuerdo, el choque fue consignado ante el Ministerio Público.

El choque ocurrió al momento en que una pick up NP300, de la Nissan, color gris, modelo 2016, circulaba por la avenida San Jerónimo, en la colonia Popular, pero en eso salió una troca de la calle Niños Héroes, donde omitió el alto y ocasionó el choque.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, pero los conductores ya habían movido los vehículos del lugar del impacto, por lo que los agentes se basaron a las versiones que los mismos conductores relataron.

Ahí el conductor del vehículo responsable, una troca S10, color gris con franjas negras, admitió su responsabilidad.