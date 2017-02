Después de las 9:00 de la mañana de este lunes, se registró un choque-alcance en la carretera a Chihuahua, donde un carro se impactó en una de las llantas traseras de un tráiler.

Pese a que no se registraron personas lesionadas, paramédicos de la Cruz Roja hicieron acto de presencia en el lugar para revisar a una señora y dos niñas, mientras que el conductor del carro dijo que “no le había pasado nada”.

El accidente ocurrió cuando un grupo de ciclistas se dirigía a Chihuahua, por lo que el carro que venía detrás, tomó el otro carril para rebasar, pero se topó con un tráiler que frenaba para tomar un retorno hechizo e ingresar a la comunidad de La Mesa.

Ante eso, el conductor de carro frenó a lo largo de 40 metros, pero no fueron suficientes, pues llegó y se impactó en la llanta posterior derecha del tráiler.

El carro afectado es un Chevrolet, color gris, de la compañía Itech Tecnología con arte, mientras que el tráiler es un Kenworth, color blanco, de engomado, conducido por un ex paramédico de la Cruz Roja de apellido Mata.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, bomberos y Policía de Caminos, quien deslindaría responsabilidades.

