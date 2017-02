Estupendas noticias son las que se viven en el deporte aldamense, más que se han tenido finales y juegos exclusivos.

Ahora le tocó la oportunidad a los pequeños beisbolistas aldamenses de la categoría 9-10 años, un juego pactado en el parque familiar de Aldama, por lo que el día estaba para que las cosas se dieran.

Las acciones no empezaron del todo bien para Aldama, ya que en la primera los Dodaritos Wiiliamsport A.C. hicieron tres carreras y parecía que iba a terminar peor.

Pero no fue así, ya que los aldamenses se fajaron y decidieron poner en alto el nombre de Aldama hasta que llegó el empate (para algarabía de los aldamenses y lo incredulidad de los visitantes).

Por cuestiones ajenas al encuentro, el partido no pudo continuar, dejando en ese grandioso empate y suspenso el 9-9 como marcador final.

Los peloteritos más destacados fueron Sebastián Balderrama, con 4-4 para un mil de porcentaje, Alfredito Molinar con un 4-2 y Fidel Soto también le atizó con un 4-2.

En lo que respecta al segundo encuentro, en la categoría 7-8 años, estuvo interesante, ya que los pequeñines aldamenses jugaron a tu por tu contra los Doraditos Williamsport, siendo un juego de mucho tesón.

Al final los de Chihuahua se quedaron con el triunfo, 9-6.

Quienes marcaron la diferencia por Aldama fueron, Carlos Tarín, 3-1, y Yurem Luján 2-1.

Para la próxima semana se esperan otros dos juegos de la serie, donde se espera que salgan chispas.